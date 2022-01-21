Роскачество проверило эффективность медицинских масок

Роскачество проверило пропускную способность медицинских масок при попадании сопоставимого по размеру с COVID-19 вируса. Выяснилось, что самая эффективная маска может задержать около 23% вирусов.

РИА Новости

Об этом сообщает НСН. «К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100%-ной защиты от вирусов. Самая эффективная медицинская маска из исследованных задержит 23% вирусов», — отмечается в сообщении Роскачества. Эксперты испытали пропускную способность масок торговых марок «Кит», «Московский эндокринный завод», «Нетканые материалы», Karo и Sense Professional, закупленных в онлайн-магазинах. Лучшей стала маска «Нетканые материалы», которая пропускает до 77,4% вирусов. Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».