Роскачество проверило эффективность медицинских масок

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Роскачество проверило пропускную способность медицинских масок при попадании сопоставимого по размеру с COVID-19 вируса. Выяснилось, что самая эффективная маска может задержать около 23% вирусов.
Роскачество проверило эффективность медицинских масок
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100%-ной защиты от вирусов. Самая эффективная медицинская маска из исследованных задержит 23% вирусов», — отмечается в сообщении Роскачества.

Эксперты испытали пропускную способность масок торговых марок «Кит», «Московский эндокринный завод», «Нетканые материалы», Karo и Sense Professional, закупленных в онлайн-магазинах.

Лучшей стала маска «Нетканые материалы», которая пропускает до 77,4% вирусов.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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