Роскачество проверило эффективность медицинских масок
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100%-ной защиты от вирусов. Самая эффективная медицинская маска из исследованных задержит 23% вирусов», — отмечается в сообщении Роскачества.
Эксперты испытали пропускную способность масок торговых марок «Кит», «Московский эндокринный завод», «Нетканые материалы», Karo и Sense Professional, закупленных в онлайн-магазинах.
Лучшей стала маска «Нетканые материалы», которая пропускает до 77,4% вирусов.
Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».