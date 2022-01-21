В Саратове эвакуировали учеников и сотрудников всех школ и детсадов города
- РИА Новости
«В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий учебных и дошкольных заведений образовательный процесс сегодня прерывается», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии в Telegram-канале.
Российские регионы вновь столкнулись с волной анонимных сообщений о якобы заложенных в зданиях школ и больниц взрывных устройствах.
В Тюмени, Челябинске, Иванове и ряде других городов была проведена эвакуация учеников и отменены занятия.
Подробнее — в материале RT.