В Саратове эвакуировали учеников и сотрудников всех школ и детсадов города

Все школы и детские сады в Саратове прервали работу 21 января из-за обследования учреждений экстренными службами.

«В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий учебных и дошкольных заведений образовательный процесс сегодня прерывается», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии в Telegram-канале.

Российские регионы вновь столкнулись с волной анонимных сообщений о якобы заложенных в зданиях школ и больниц взрывных устройствах.

В Тюмени, Челябинске, Иванове и ряде других городов была проведена эвакуация учеников и отменены занятия.

Подробнее — в материале RT.