Биолог Зиновкин напомнил меры профилактики в условиях распространения гриппа и «омикрона»
- РИА Новости
«Если вы уже давно вакцинировались от COVID-19, надо сделать бустер (пройти ревакцинацию. — RT). Конечно, необходимо сделать прививку и от гриппа, особенно тем людям, которые много общаются по роду работы», — сказал Зиновкин в эфире радио Sputnik.
Помимо этого, специалист порекомендовал не переохлаждаться, следить за диетой и уровнем витамина D3, который во многом поддерживает иммунную систему.
«Врачи многих стран также рекомендуют употреблять цинк, потому что он входит в состав ферментов, которые обеспечивают противовирусную защиту. Наконец, ношение масок предотвращает заражение», — заключил Зиновкин.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».