Биолог Зиновкин напомнил меры профилактики в условиях распространения гриппа и «омикрона»

Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ ФХБ им. А.Н. Белозёрского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин дал советы, как обезопасить себя в условиях роста заболеваемости гриппом и COVID-19.

«Если вы уже давно вакцинировались от COVID-19, надо сделать бустер (пройти ревакцинацию. — RT). Конечно, необходимо сделать прививку и от гриппа, особенно тем людям, которые много общаются по роду работы», — сказал Зиновкин в эфире радио Sputnik.

Помимо этого, специалист порекомендовал не переохлаждаться, следить за диетой и уровнем витамина D3, который во многом поддерживает иммунную систему.

«Врачи многих стран также рекомендуют употреблять цинк, потому что он входит в состав ферментов, которые обеспечивают противовирусную защиту. Наконец, ношение масок предотвращает заражение», — заключил Зиновкин.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».