Эндокринолог Синицына перечислила способствующие набору веса факторы

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Синицына рассказала, что к увеличению массы тела приводит дисбаланс между потреблённой в виде пищи энергией и энергией израсходованной.
Эндокринолог Синицына перечислила способствующие набору веса факторы
  • Gettyimages.ru

Причиной такого дисбаланса может быть множество факторов, сказала она в беседе с «Известиями». В их числе может быть переедание или потребление сладкого.

«Чтобы не провоцировать набор веса, важно максимально ограничить употребление сахара и крахмалов в чистом виде, отказавшись от шоколада и сладостей, фруктовых соков и даже подслащённых йогуртов», — посоветовала Синицына.

Среди других причин набора веса или даже ожирения специалист назвала высокий уровень стресса, в частности, недостаток сна, а также отклонения в работе гормональной системы.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить