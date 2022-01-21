Эндокринолог Синицына перечислила способствующие набору веса факторы
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Причиной такого дисбаланса может быть множество факторов, сказала она в беседе с «Известиями». В их числе может быть переедание или потребление сладкого.
«Чтобы не провоцировать набор веса, важно максимально ограничить употребление сахара и крахмалов в чистом виде, отказавшись от шоколада и сладостей, фруктовых соков и даже подслащённых йогуртов», — посоветовала Синицына.
Среди других причин набора веса или даже ожирения специалист назвала высокий уровень стресса, в частности, недостаток сна, а также отклонения в работе гормональной системы.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.