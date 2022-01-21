Психолог Радина рассказала о пользе объятий для здоровья

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Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Радина рассказала, что объятия полезны для здоровья.
Психолог Радина рассказала о пользе объятий для здоровья
  • Legion-Media

«Первое, на что способны объятия, — укрепление иммунитета. Это обусловлено тем, что телесный контакт стимулирует выработку определённой группы гормонов, отвечающих за борьбу с инфекциями. Речь идёт в том числе и об окситоцине, который также называют «гормоном объятий»: он уменьшает воспаления и ускоряет заживление ран», — заявила Радина в беседе с «Москвой 24».

По её словам, у объятий есть другое полезное свойство — снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, физические прикосновения способствуют нормализации сна из-за минимизации уровня стресса и тревоги, укрепляют доверие между партнёрами, заключила Радина.

Международный день объятий отмечают 21 января. 

Ранее психолог Светлана Вильнина в беседе с Nation News рассказала о значимости распределения зон ответственности в семье.

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