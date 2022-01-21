Психолог Радина рассказала о пользе объятий для здоровья
- Legion-Media
«Первое, на что способны объятия, — укрепление иммунитета. Это обусловлено тем, что телесный контакт стимулирует выработку определённой группы гормонов, отвечающих за борьбу с инфекциями. Речь идёт в том числе и об окситоцине, который также называют «гормоном объятий»: он уменьшает воспаления и ускоряет заживление ран», — заявила Радина в беседе с «Москвой 24».
По её словам, у объятий есть другое полезное свойство — снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, физические прикосновения способствуют нормализации сна из-за минимизации уровня стресса и тревоги, укрепляют доверие между партнёрами, заключила Радина.
Международный день объятий отмечают 21 января.
Ранее психолог Светлана Вильнина в беседе с Nation News рассказала о значимости распределения зон ответственности в семье.