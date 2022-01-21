Московские врачи провели более 171 тысячи высокотехнологичных операций за год
«За год пациентам городских больниц и москвичам в федеральных и частных центрах было проведено рекордное число таких вмешательств — более 171 тыс.», — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Наибольшее количество операций было проведено в области сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии.
Ранее сообщалось, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.
Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».