«Известия»: Минфин России разрабатывает законопроект о снижении стоимости ипотеки

Короткая ссылка
Министерство финансов России разрабатывает законопроект о снижении ипотечной ставки для благонадёжных заёмщиков. Об этом информируют «Известия».
«Известия»: Минфин России разрабатывает законопроект о снижении стоимости ипотеки
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что оценка надёжности заёмщиков будет происходить на основании их кредитных историй, доступ к которым предоставят единому институту развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

«Доступ единого института развития в жилищной сфере к кредитным историям в целях проверки их при проведении сделок секьюритизации позволит прежде всего повлиять на снижение расходов на секьюритизацию и повышение скорости проведения таких сделок, а также окажет влияние на повышение качества портфеля ипотечных кредитов», — пояснили в министерстве.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с ценами на жильё.

За год цены на новостройки в России выросли примерно на треть, а стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась почти на 20%. Об этом RT рассказали специалисты отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить