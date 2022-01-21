«Известия»: Минфин России разрабатывает законопроект о снижении стоимости ипотеки

Министерство финансов России разрабатывает законопроект о снижении ипотечной ставки для благонадёжных заёмщиков. Об этом информируют «Известия».

Отмечается, что оценка надёжности заёмщиков будет происходить на основании их кредитных историй, доступ к которым предоставят единому институту развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

«Доступ единого института развития в жилищной сфере к кредитным историям в целях проверки их при проведении сделок секьюритизации позволит прежде всего повлиять на снижение расходов на секьюритизацию и повышение скорости проведения таких сделок, а также окажет влияние на повышение качества портфеля ипотечных кредитов», — пояснили в министерстве.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с ценами на жильё.

За год цены на новостройки в России выросли примерно на треть, а стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась почти на 20%. Об этом RT рассказали специалисты отрасли.