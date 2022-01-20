Вирусолог Викулов рассказал об особенностях детского иммунитета

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал об особенностях детского иммунитета.

«Это известный факт, что дети после завершения грудного вскармливания становятся более уязвимыми в отношении любых вирусных и респираторных инфекций», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, дети в возрасте от года-двух находятся в стадии становления иммунной системы, часто имеют трудности с питанием, у них наблюдается нехватка витамина D и железа, помогающих организму бороться с вирусами.

«Малыши идут в дошкольные учреждения, где начинают обмениваться микробиотой. Все эти условия делают детей уязвимыми к заболеваниям», — добавил Викулов.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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