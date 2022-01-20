Отоларинголог Зайцев рассказал об особенностях штамма «омикрон»

Владимир Зайцев, отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, рассказал об особенностях штамма «омикрон».

«Подвох и опасность в том, что сами люди не отождествляют, что это «омикрон». Люди думают, что это фарингит прицепился, либо ангина началась, либо острый ринит, и не думают об «омикроне». И только потом уже доходят, что это он», — заявил врач в беседе с URA.RU.

По его словам, если не начать лечение вовремя, то могут развиться хронические ЛОР-заболевания.

Со своей стороны, врач-отоларинголог Иван Лесков отметил, что для средней полосы России боль в горле, першение — это обычная история.

«У кого-то это часто, а у кого-то внезапно возникает, и люди эмоционально не привыкли, что это может быть вирусная ковидная инфекция, и не придают этому значения», — сказал он.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».