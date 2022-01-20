Иммунолог Крючков сравнил штамм коронавируса «омикрон» с гриппом

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков сравнил штамм коронавируса «омикрон» с гриппом.

«Омикрон», конечно, опаснее сезонной ОРВИ», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, новый штамм более контагиозный. Как пояснил Крючков, базовое репродуктивное число, которое показывает, сколько человек может заразить вокруг себя один заболевший, для гриппа составляет 1,6, а для «омикрона» — по меньшей мере 11.

Как считает эксперт, относиться к ситуации с «омикроном» как к сезонной ОРВИ вряд ли получится.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 38 850 случаев коронавируса.