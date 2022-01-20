Иммунолог Крючков сравнил штамм коронавируса «омикрон» с гриппом

Короткая ссылка
Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков сравнил штамм коронавируса «омикрон» с гриппом.
Иммунолог Крючков сравнил штамм коронавируса «омикрон» с гриппом
  • Gettyimages.ru

«Омикрон», конечно, опаснее сезонной ОРВИ», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, новый штамм более контагиозный. Как пояснил Крючков, базовое репродуктивное число, которое показывает, сколько человек может заразить вокруг себя один заболевший, для гриппа составляет 1,6, а для «омикрона» — по меньшей мере 11.

Как считает эксперт, относиться к ситуации с «омикроном» как к сезонной ОРВИ вряд ли получится.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 38 850 случаев коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить