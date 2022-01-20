В Башкирии подтвердили 281 случай COVID-19 за сутки

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В Башкирии подтвердили 281 случай коронавируса за сутки.
В Башкирии подтвердили 281 случай COVID-19 за сутки
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 126 361. Выздоровели 117 474 человека, в том числе 277 — за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 2 286 036 жителей, полностью завершили иммунизацию 2 153 357 человек.

Также стало известно, что в Москве рассказали о работе системы социальной защиты во время пандемии, передают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Для жителей столицы работает три профильные горячие линии: кол-центр комплекса социального развития по вопросам коронавируса, где можно проконсультироваться на тему новой инфекции, а также заказать социальные услуги; «Говори руками» — для горожан с нарушениями слуха; кол-центр для доноров плазмы, куда могут обратиться москвичи, желающие поделиться своими антителами и помочь врачам спасать жизни», — заявил глава Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

По его словам, также работают чат срочной психологической помощи Don’t panic и горячая линия психологической поддержки по номеру 051.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.

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