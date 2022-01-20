В Ростовской области зафиксировали 599 случаев COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
С начала пандемии заболели 201 849 жителей. Выписаны более 181 тыс. человек.
На лечении в ковидных госпиталях находятся 1989 пациентов.
Также стало известно, что в Иркутской области с 20 января вводят режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Из указа губернатора Игоря Кобзева следует, что мера принята на неопределённый срок — до улучшения эпидемиологической ситуации.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.