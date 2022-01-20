В Ростовской области зафиксировали 599 случаев COVID-19 за сутки

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В Ростовской области зафиксировали 599 случаев коронавируса за сутки.
В Ростовской области зафиксировали 599 случаев COVID-19 за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии заболели 201 849 жителей. Выписаны более 181 тыс. человек.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 1989 пациентов.

Также стало известно, что в Иркутской области с 20 января вводят режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Из указа губернатора Игоря Кобзева следует, что мера принята на неопределённый срок — до улучшения эпидемиологической ситуации.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.

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