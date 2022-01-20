В Татарстане выявили 112 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 112 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане выявили 112 случаев COVID-19 за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в республике заболели 44 745 жителей. Вылечились 38 009 человек, в том числе 103 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Курганской области аптеки готовы продлить режим работы до 24 часов, передаёт URA.RU.

«Мы встречались с представителями крупных аптек. На сегодняшний день у них имеется трёхмесячный запас медикаментов с учётом той заболеваемости, которая была в октябре — ноябре 2020 года, когда мы на амбулаторном этапе бесплатно не обеспечивали пациентов», — заявила заместитель директора Департамента здравоохранения региона Елена Островских на пресс-конференции.

По её словам, аптеки готовы сделать дополнительные запасы.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.

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