В Татарстане выявили 112 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 112 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в республике заболели 44 745 жителей. Вылечились 38 009 человек, в том числе 103 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Курганской области аптеки готовы продлить режим работы до 24 часов, передаёт URA.RU.

«Мы встречались с представителями крупных аптек. На сегодняшний день у них имеется трёхмесячный запас медикаментов с учётом той заболеваемости, которая была в октябре — ноябре 2020 года, когда мы на амбулаторном этапе бесплатно не обеспечивали пациентов», — заявила заместитель директора Департамента здравоохранения региона Елена Островских на пресс-конференции.

По её словам, аптеки готовы сделать дополнительные запасы.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.