В Тамбовской области подтвердили 179 случаев коронавируса за сутки

В Тамбовской области подтвердили 179 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 64 507. Выздоровели 58 978 жителей.

На госпитализации находятся 576 человек, на карантине на дому — 3543.

Первый этап вакцинации прошли 515 397 жителей области, завершили иммунизацию 487 254.

Также стало известно, что в Челябинской области оформили заявку на 2,4 тыс. доз вакцины «Спутник М», предназначенной для подростков 12—17 лет, передаёт URA.RU со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.

«Челябинская область заказала партию детской вакцины. Ожидаем 2,4 тыс. доз», — сказала Гехт.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.