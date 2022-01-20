В Тамбовской области подтвердили 179 случаев коронавируса за сутки

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В Тамбовской области подтвердили 179 случаев коронавируса за последние сутки.
В Тамбовской области подтвердили 179 случаев коронавируса за сутки
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 64 507. Выздоровели 58 978 жителей.

На госпитализации находятся 576 человек, на карантине на дому — 3543.

Первый этап вакцинации прошли 515 397 жителей области, завершили иммунизацию 487 254.

Также стало известно, что в Челябинской области оформили заявку на 2,4 тыс. доз вакцины «Спутник М», предназначенной для подростков 12—17 лет, передаёт URA.RU со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.

«Челябинская область заказала партию детской вакцины. Ожидаем 2,4 тыс. доз», — сказала Гехт.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.

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