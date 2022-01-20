В Тюменской области рассказали о готовности к вакцинации подростков от COVID-19.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на директора регионального департамента здравоохранения Наталью Логинову.

Для прививки несовершеннолетних требуется письменное заявление законного представителя и добровольное информированное согласие на проведение вакцинации.

«Как только в регион прибудет первая партия вакцины для детей и подростков, мы информируем об этом наших жителей и начнём прививать детей, чьи родители примут решение о вакцинации», — заявила Логинова.

Если подростку меньше 15 лет, то согласие должен написать законный представитель, если больше, то он может оформить документ самостоятельно, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на информационный центр правительства региона. Заявление во всех случаях пишет законный представитель.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.