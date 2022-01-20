В Курской области зарегистрировали 175 случаев коронавируса за сутки

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В Курской области зарегистрировали 175 случаев коронавируса за последние сутки.
В Курской области зарегистрировали 175 случаев коронавируса за сутки
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Больше всего заболевших — в Курске (100 жителей), а также в Железногорске и Беловском.

Всего в регионе заболели 83 876 человек. Вакцинацию прошли 658 487 жителей, из них завершили иммунизацию — 637 015.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 121 случай COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились 87 жителей, передаёт ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 54 341.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.

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