В Иркутской области выявили 492 случая коронавируса за сутки

В Иркутской области выявили 492 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 163 546. На лечении в больницах находятся 1883 пациента.

Выздоровели 151 796 жителей, в том числе 249 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что у двух жителей Ханты-Мансийского автономного округа обнаружили «омикрон», передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

«Пациент вернулся из отпуска в Египте. Противоэпидемические мероприятия проведены по мере выявления данного случая, не дожидаясь результатов молекулярно-генетического исследования. Круг контактных установлен, взят под наблюдение, изолирован», — заявили в ведомстве.

Другой случай зафиксировали в Омской области — житель ХМАО находился в отпуске и посещал города России. В Омске он почувствовал недомогание, подтвердился «омикрон». После отрицательного экспресс-теста мужчина вернулся в регион.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.