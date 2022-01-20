В Иркутской области выявили 492 случая коронавируса за сутки

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В Иркутской области выявили 492 случая коронавируса за последние сутки.
В Иркутской области выявили 492 случая коронавируса за сутки
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 163 546. На лечении в больницах находятся 1883 пациента.

Выздоровели 151 796 жителей, в том числе 249 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что у двух жителей Ханты-Мансийского автономного округа обнаружили «омикрон», передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

«Пациент вернулся из отпуска в Египте. Противоэпидемические мероприятия проведены по мере выявления данного случая, не дожидаясь результатов молекулярно-генетического исследования. Круг контактных установлен, взят под наблюдение, изолирован», — заявили в ведомстве.

Другой случай зафиксировали в Омской области — житель ХМАО находился в отпуске и посещал города России. В Омске он почувствовал недомогание, подтвердился «омикрон». После отрицательного экспресс-теста мужчина вернулся в регион.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.

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