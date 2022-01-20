В Кировской области зарегистрировали 293 случая COVID-19 за сутки

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В Кировской области зарегистрировали 293 случая коронавируса за сутки, выздоровели при этом 73 человека.
В Кировской области зарегистрировали 293 случая COVID-19 за сутки
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На дому лечение проходят 3004 пациента, в больницах находятся ещё 1584.

Также стало известно, что в медицинских учреждениях Томской области готовятся к возможному росту заболеваемости из-за распространения штамма «омикрон», передаёт vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу облздрава.

В частности, сформирован резерв реанимационного оборудования, создан трёхмесячный запас средств индивидуальной защиты, разработан план развёртывания коечного фонда для пациентов с COVID-19.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.

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