В Кировской области зарегистрировали 293 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 293 случая коронавируса за сутки, выздоровели при этом 73 человека.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На дому лечение проходят 3004 пациента, в больницах находятся ещё 1584.

Также стало известно, что в медицинских учреждениях Томской области готовятся к возможному росту заболеваемости из-за распространения штамма «омикрон», передаёт vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу облздрава.

В частности, сформирован резерв реанимационного оборудования, создан трёхмесячный запас средств индивидуальной защиты, разработан план развёртывания коечного фонда для пациентов с COVID-19.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.