В Туве усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер

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Глава Тувы Владислав Ховалыг подписал указ о дополнительных мерах из-за роста заболеваемости COVID-19.
В Туве усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В республике утверждён план по усилению антикоронавирусных мер и усилению контроля за их соблюдением. Возобновляются проверки в объектах общепита, а также по соблюдению масочного режима в общественных местах.

С 3 по 9 января в Туве выявили 71 случай COVID-19, с 10 по 16 января — 142.

Также стало известно, что в Приморском крае опубликовали новые рекомендации для профилактики распространения штамма «омикрон», передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

В частности, это требования к организации строгого «входного контроля» на предприятиях и перевод на дистанционный режим работы сотрудников старше 65 лет, сердечников и беременных женщин.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.

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