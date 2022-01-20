В Туве усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер

Глава Тувы Владислав Ховалыг подписал указ о дополнительных мерах из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В республике утверждён план по усилению антикоронавирусных мер и усилению контроля за их соблюдением. Возобновляются проверки в объектах общепита, а также по соблюдению масочного режима в общественных местах.

С 3 по 9 января в Туве выявили 71 случай COVID-19, с 10 по 16 января — 142.

Также стало известно, что в Приморском крае опубликовали новые рекомендации для профилактики распространения штамма «омикрон», передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

В частности, это требования к организации строгого «входного контроля» на предприятиях и перевод на дистанционный режим работы сотрудников старше 65 лет, сердечников и беременных женщин.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.