В Удмуртии выявили 296 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 296 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписали 357 жителей.
В Удмуртии выявили 296 случаев COVID-19 за сутки
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (187 человек), а также в Алнашском районе и Глазове.

Вакцинацию прошли 679 673 жителя региона.

Также стало известно, что у трёх жителей Курганской области выявили штамм «омикрон», передаёт URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

Все трое старше 50 лет. По имеющимся данным, у инфицированных лёгкая форма заболевания, они находятся на самоизоляции.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.

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