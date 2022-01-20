В Удмуртии выявили 296 случаев COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Больше всего заболевших — в Ижевске (187 человек), а также в Алнашском районе и Глазове.
Вакцинацию прошли 679 673 жителя региона.
Также стало известно, что у трёх жителей Курганской области выявили штамм «омикрон», передаёт URA.RU со ссылкой на региональное правительство.
Все трое старше 50 лет. По имеющимся данным, у инфицированных лёгкая форма заболевания, они находятся на самоизоляции.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.