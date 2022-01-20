В Подмосковье вводят новые меры на фоне распространения штамма «омикрон»

Минздрав Московской области на фоне распространения штамма «омикрон» вводит с 24 января новые меры.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«В регионе в пять раз выросли количество вызовов врачей на дом и число звонков на горячую линию 122. Это может отражаться на времени ожидания ответа оператора и приезда медиков. Чтобы жители испытывали минимум неудобств в этот период, с 24 января подмосковный Минздрав вводит новые меры», — отмечается в сообщении.

Поликлиники работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Пациенты с признаками ОРВИ и температурой ниже 38 градусов могут самостоятельно посетить медучреждение без предварительной записи. Увеличено число дежурных терапевтов.

Плановый приём узкопрофильных специалистов в поликлиниках ограничили, но если нужна неотложная помощь, то терапевт направит пациента на приём.

Жителям в возрасте от 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Также стало известно, что в Крыму за последние сутки зарегистрировали 221 случай COVID-19, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Всего в республике заболели 129 015 жителей. Выздоровели 120 415 человек, в том числе 220 за минувшие 24 часа.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.