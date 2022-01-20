Терапевт Водовозов напомнил об эффективности масок на фоне распространения «омикрона»
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«Сейчас от тканевых масок стараются отказываться. То есть для предыдущих генетических вариантов они были более-менее актуальны, ближе к «дельте» они начали показывать, что плохо фильтруют», — сказал Водовозов в беседе с «Москвой 24».
Наиболее эффективным защитным средством специалист считает респиратор: помимо фильтрующих свойств он не затрудняет дыхание и может служить до восьми часов.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».