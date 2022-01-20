Сенатор Бибикова прокомментировала принятие поправки об индексации пенсий на 8,6%

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что Госдума приняла в третьем чтении поправку об индексации пенсий в РФ на 8,6% с 1 января 2022 года.

По словам сенатора, речь идёт об увеличении размера пенсии в связи с повышением уровня инфляции.

Таким образом не должно произойти обесценение пенсий по сравнению с прошлым годом, отметила Бибикова.

«Если прибавка была 1000 рублей в рамках принятого закона и в январе повышенной пенсии на 5,9%, то сейчас на 8,6% — это разница где-то 400-500 рублей», — пояснила собеседник RT.

Ранее сообщалось о том, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.

По данным Минфина, дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.