Зоозащитница Агеева назвала плюсы идеи маркировки домашних животных

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Председатель общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева выразила мнение, что маркировка домашних животных, которую предлагают ввести в России, — необходимая мера.
Зоозащитница Агеева назвала плюсы идеи маркировки домашних животных
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«Во-первых, это нахождение животного, если оно потерялось. И второе — это если оно по вине безответственного опекуна-хозяина было выпущено, выброшено. Есть случаи, когда даже отвозят в лес и привязывают к деревьям. Это (маркировка. — RT) позволит привлечь хозяев к ответственности», — отметила Агеева в беседе с Life.ru.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о планах ввести в России обязательную маркировку домашних животных.

Он отметил, что такая норма поможет привлекать к ответственности хозяев, выбрасывающих своих питомцев на улицу.

Также в беседе с НСН парламентарий прокомментировал ситуацию с перевозкой домашних животных.

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