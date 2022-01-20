Зоозащитница Агеева назвала плюсы идеи маркировки домашних животных
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«Во-первых, это нахождение животного, если оно потерялось. И второе — это если оно по вине безответственного опекуна-хозяина было выпущено, выброшено. Есть случаи, когда даже отвозят в лес и привязывают к деревьям. Это (маркировка. — RT) позволит привлечь хозяев к ответственности», — отметила Агеева в беседе с Life.ru.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о планах ввести в России обязательную маркировку домашних животных.
Он отметил, что такая норма поможет привлекать к ответственности хозяев, выбрасывающих своих питомцев на улицу.
Также в беседе с НСН парламентарий прокомментировал ситуацию с перевозкой домашних животных.