Вторую смену школ Барнаула перевели на дистанционный формат из-за сообщений о минировании

Вторую смену всех школ Барнаула перевели на дистанционный формат обучения из-за анонимных сообщений о минировании.

«Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Часть школ на данный момент времени проверена, угроза не подтвердилась. Для обеспечения безопасности учащиеся второй смены всех школ города переведены на дистант», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Алтайского края.

Всего в городе функционируют более 80 школ.

Ранее после сообщений о минировании учебных заведений в Тюмени началась массовая эвакуация детей и сотрудников из всех школ города.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT ситуацию с сообщениями о минировании в регионах России.