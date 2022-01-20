Вторую смену школ Барнаула перевели на дистанционный формат из-за сообщений о минировании

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Вторую смену всех школ Барнаула перевели на дистанционный формат обучения из-за анонимных сообщений о минировании.
Вторую смену школ Барнаула перевели на дистанционный формат из-за сообщений о минировании
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«Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Часть школ на данный момент времени проверена, угроза не подтвердилась. Для обеспечения безопасности учащиеся второй смены всех школ города переведены на дистант», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Алтайского края.

Всего в городе функционируют более 80 школ.

Ранее после сообщений о минировании учебных заведений в Тюмени началась массовая эвакуация детей и сотрудников из всех школ города.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT ситуацию с сообщениями о минировании в регионах России.

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