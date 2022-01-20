Врач Ольгина рассказала о комплексе мер по реабилитации после травм

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Врач-реабилитолог, физиотерапевт Эмма Ольгина рассказала, какие действия стоит предпринять, чтобы быстрее восстановиться после переломов и растяжений.
Врач Ольгина рассказала о комплексе мер по реабилитации после травм
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Единого шаблона для реабилитации пациентов нет. Тем не менее сущест­вует комплекс манипуляций, которые помогут восстановиться каждому, сказала реабилитолог в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Так, в комплекс восстановительных процедур могут входить лечебная физкультура, механотерапия, рефлексотерапия, миостимуляция и массаж.

После травмы пациентам прописывают диету №11. Входящие в неё продукты содержат необходимое количество белков для восстановления костной и мышечной ткани и достаточно калорий, чтобы пациент мог легко выполнять упражнения для реабилитации.

Самые важные элементы в период восстановления: кальций, кремний, цинк, фосфор, магний.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

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