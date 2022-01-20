Депутат Нилов поддержал идею предоставлять бесплатный Wi-Fi для пациентов больниц

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение предоставлять бесплатный Wi-Fi для пациентов больниц.

«Это будет удобно, потому что сотовая связь не везде хорошо берёт, не везде устойчивый интернет. А находясь в стационаре, общаться с родственниками и друзьями, оставаться на связи — это возможность информировать своих близких, как ты себя чувствуешь, возможность получать положительные эмоции, что будет положительно влиять на процесс выздоровления», — считает депутат.

По его мнению, идея достаточно здравая. Он также отметил необходимость «определить ту категорию больных, для которой это не допускается с точки зрения получения лечения».

«Например, человек должен находиться в спокойном состоянии, быть ограждённым от внешнего мира для того, чтобы быстрее выздороветь, не нервничать, не переживать, пользоваться гаджетами ему противопоказано. Поэтому в целом идея хорошая, но с определёнными уточнениями и ограничениями, которые должны определить специалисты», — заключил Нилов.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил предоставлять находящимся на стационарном лечении пациентам бесплатный доступ в интернет.