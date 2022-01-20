В Госдуме предложили предоставлять бесплатный Wi-Fi для пациентов больниц

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил предоставлять находящимся на стационарном лечении пациентам бесплатный доступ в интернет. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что постоянный доступ в интернет и возможность пользоваться приложениями госуслуг, интернет-банкингом, мессенджерами в целях коммуникации стали обыденной необходимостью в современном обществе.

В то же время, как он отметил, лица, поступающие на стационарное лечение в больницы, в том числе пенсионеры, не всегда имеют доступ в интернет на период лечения. Некоторые граждане до госпитализации пользовались лишь домашним доступом в сеть, другие имеют мобильный интернет, но могут не иметь возможности оплатить услуги оператора, находясь в больнице.

Для коммуникации с родственниками, которые могут находиться в другом городе, пациенты вынуждены тратить средства на телефонные звонки. В определённых ситуациях, когда родственники госпитализированного находятся за рубежом, они могут или не иметь возможности совершать телефонные звонки в Россию, или нести значительные расходы на услуги роуминга, добавил Матвейчев.

Он также добавил, что в условиях продолжающейся пандемии, когда многие граждане находятся на лечении в инфекционных отделениях больниц с ограничением на посещение, мобильная связь или интернет остаются единственными средствами общения с родственниками.

Помимо этого, пациенты могут нуждаться не только в регулярном общении с близкими, но и в возможности иметь оперативный доступ к электронным государственным услугам, электронной почте и т. д.

«В связи с этим прошу вас, с учётом возможностей федерального бюджета, оценить целесообразность предоставления пациентам, которые находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Российской Федерации, доступа в сеть Интернет с использованием технологии Wi-Fi на безвозмездной основе», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России предложили безвозмездно предоставлять нуждающимся пенсионерам планшеты.