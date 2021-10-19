В России предложили безвозмездно предоставлять нуждающимся пенсионерам планшеты

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил безвозмездно предоставлять планшеты российским пенсионерам. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова имеется в распоряжении RT.
В России предложили безвозмездно предоставлять нуждающимся пенсионерам планшеты
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

В обращении Орлов отметил, что граждане пожилого возраста далеко не всегда могут позволить себе покупку устройства для выхода в сеть интернет, а также регулярно оплачивать услуги связи.

Но им, как и другим гражданам, необходима возможность доступа к порталам государственных и муниципальных услуг, приложениям для записи на приём в медицинские учреждения, а с очевидным расширением системы электронного голосования в будущем — и к возможности проголосовать, не выходя из дома.

Более того, данная категория граждан, как отметил Орлов, наиболее уязвима к заболеваниям в периоды эпидемий, и наличие для устройства выхода в интернет позволит им снизить социальные контакты и приобретать необходимое продовольствие, медикаменты и иные товары дистанционным способом.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам пенсионного возраста планшетов и мобильного доступа в сеть интернет на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты», — говорится в тексте письма.

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили о плановых и внеплановых случаях повышения пенсий в течение года.

В Госдуме ранее также предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить