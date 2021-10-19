В России предложили безвозмездно предоставлять нуждающимся пенсионерам планшеты

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил безвозмездно предоставлять планшеты российским пенсионерам. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова имеется в распоряжении RT.

В обращении Орлов отметил, что граждане пожилого возраста далеко не всегда могут позволить себе покупку устройства для выхода в сеть интернет, а также регулярно оплачивать услуги связи.

Но им, как и другим гражданам, необходима возможность доступа к порталам государственных и муниципальных услуг, приложениям для записи на приём в медицинские учреждения, а с очевидным расширением системы электронного голосования в будущем — и к возможности проголосовать, не выходя из дома.

Более того, данная категория граждан, как отметил Орлов, наиболее уязвима к заболеваниям в периоды эпидемий, и наличие для устройства выхода в интернет позволит им снизить социальные контакты и приобретать необходимое продовольствие, медикаменты и иные товары дистанционным способом.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам пенсионного возраста планшетов и мобильного доступа в сеть интернет на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты», — говорится в тексте письма.

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили о плановых и внеплановых случаях повышения пенсий в течение года.

В Госдуме ранее также предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга.

Подробнее — в материале RT.