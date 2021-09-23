В ПФР назвали внеплановые и плановые повышения пенсий в течение года

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В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили о плановых и внеплановых случаях повышения пенсий в течение года.

«Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста», — сообщили в пресс-службе ПФР.

Процесс автоматизирован и пенсионеру не нужно ничего выполнять для получения надбавки.

Отмечается, что приобретение стажа на Севере или увольнение с работы не привязано к фиксированным датам в течение года и устанавливается пенсионерам при наступлении соответствующих обстоятельств.

Выплаты в таком случае будут пересчитаны с нового месяца.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил об индексации страховых пенсий в 2022 году на 5,9%.

В Совфеде назвали шагом вперёд возможность автоматического начисления пособий с 2022 года.

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