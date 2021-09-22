Глава Минтруда Котяков сообщил об индексации страховых пенсий в 2022 году на 5,9%

Индексация страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров в 2022 году составит 5,9%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Глава Минтруда пояснил, что, согласно законодательству, она проводится на уровне выше годовой инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития, будет 5,8%.

«С учётом этого планируемая в 2022 году индексация остаётся в параметрах трёхлетнего бюджета — на уровне 5,9%», — заявил Котяков РИА Новости.

По его словам, среднегодовой размер составит в следующем году 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил прожиточный минимум в 2022 году для пенсионеров в размере 10 277 рублей.

Также сообщалось, что россияне смогут получать пенсии и другие выплаты в беззаявительном порядке.

Экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала пенсионную политику в стране.