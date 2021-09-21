В Совфеде назвали шагом вперёд возможность автоматического начисления пособий с 2022 года

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что с 2022 года россияне будут получать выплаты и пособия автоматически.
В Совфеде назвали шагом вперёд возможность автоматического начисления пособий с 2022 года
  • РИА Новости

Рязанский подчеркнул, что подобная система значительно сокращает период «бюрократических хождений» со справками.

Он также отметил, что автоматическое получение пособий — это очень удобно.

«Все те обещания, которые дал председатель правительства, основаны на той базе информационных, технологических решений, которые уже проведены. Это и работа в рамках пенсионной системы, системы государственных и социальных услуг, это и социальное казначейство, это и активное информирование граждан о полагающихся им льготах, выплатах. Те периоды, в которые мы уже получили дополнительные выплаты — в том числе семьям с детьми, — показали, что это уже у государства получается», — пояснил парламентарий.

По его словам, наступает период, когда можно делать это системно, не дожидаясь, когда человек напишет заявление и предоставит документы. 

«Я вижу в этом шаг вперёд. Меня здесь смущают сельские территории, удалённые населённые пункты, где иногда, кроме почты, ничего нет. Система работы с личным кабинетом не так развита. Какое-то время потребуется на отладку», — заключил сенатор.

Ранее Мишустин сообщил, что с 2022 года россияне будут получать выплаты и пособия автоматически.

Он отметил, что это коснётся пенсий, компенсаций и пособий, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременной выплаты при рождении ребёнка.

По словам Мишустина, процесс зачисления выплат станет легче и проще.

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