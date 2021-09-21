Пособия и выплаты в России с 2022 года будут начисляться автоматически

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 2022 года россияне будут получать выплаты и пособия автоматически.

«Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически, в электронном виде», — сказал Мишустин.

Он отметил, что это коснётся пенсий, компенсаций и пособий, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременной выплаты при рождении ребенка.

По словам Мишустина, процесс зачисления выплат станет легче и проще.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на совещании с Мишустиным сообщил, что на дополнительные меры социальной поддержки 5 млн семей с детьми из федерального бюджета до 2024 года будет выделено 2,1 трлн рублей.