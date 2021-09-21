На допмеры поддержки семей с детьми до 2024 года выделят 2,1 трлн рублей

Короткая ссылка
На дополнительные меры социальной поддержки 5 млн семей с детьми из федерального бюджета до 2024 года будет выделено 2,1 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
На допмеры поддержки семей с детьми до 2024 года выделят 2,1 трлн рублей
  • Pixabay

«Более 5 млн семей с детьми получат дополнительные меры социальной поддержки. На эти цели будет предусмотрено в бюджете 2,1 трлн рублей», — приводит ТАСС его слова.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в стране недостаточное количество мер поддержки семей с детьми.

В мае глава государства подписал закон о предоставлении финансовой поддержки семьям с детьми и беременным женщинам. 

Так, с 1 июля начали выплачивать ежемесячные пособия женщинам, которые встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности и находятся в трудном финансовом положении. Одновременно обратиться за выплатами смогут одинокие родители с детьми от восьми до 16 лет включительно.

Кроме того, с 1 сентября больничные по уходу за ребёнком до семи лет будут оплачиваться в размере 100% от среднего заработка и вне зависимости от стажа работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить