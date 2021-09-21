На допмеры поддержки семей с детьми до 2024 года выделят 2,1 трлн рублей

На дополнительные меры социальной поддержки 5 млн семей с детьми из федерального бюджета до 2024 года будет выделено 2,1 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Более 5 млн семей с детьми получат дополнительные меры социальной поддержки. На эти цели будет предусмотрено в бюджете 2,1 трлн рублей», — приводит ТАСС его слова.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в стране недостаточное количество мер поддержки семей с детьми.

В мае глава государства подписал закон о предоставлении финансовой поддержки семьям с детьми и беременным женщинам.

Так, с 1 июля начали выплачивать ежемесячные пособия женщинам, которые встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности и находятся в трудном финансовом положении. Одновременно обратиться за выплатами смогут одинокие родители с детьми от восьми до 16 лет включительно.

Кроме того, с 1 сентября больничные по уходу за ребёнком до семи лет будут оплачиваться в размере 100% от среднего заработка и вне зависимости от стажа работы.