Путин назвал недостаточным количество мер поддержки семей с детьми в России

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Российский лидер Владимир Путин считает, что в стране наблюдается недостаточное количество мер поддержки для семей с детьми.
Путин назвал недостаточным количество мер поддержки семей с детьми в России
  • Reuters

«Их (мер поддержки семей с детьми. — RT) пока недостаточно», — передаёт ТАСС заявление Путина, сделанное на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума.

Он также просил правительство подумать о специфических мерах поддержки семей с детьми конкретно в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что размер материнского капитала в 2022 году в России на первого ребёнка составит более 503 тыс. рублей, а на второго — свыше 665 тыс. рублей.

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