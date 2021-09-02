Путин назвал недостаточным количество мер поддержки семей с детьми в России
- Reuters
«Их (мер поддержки семей с детьми. — RT) пока недостаточно», — передаёт ТАСС заявление Путина, сделанное на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума.
Он также просил правительство подумать о специфических мерах поддержки семей с детьми конкретно в Дальневосточном федеральном округе.
Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что размер материнского капитала в 2022 году в России на первого ребёнка составит более 503 тыс. рублей, а на второго — свыше 665 тыс. рублей.