Адвокат Гавришев прокомментировал сообщения об индексации маткапитала

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Адвокат, глава AVG Legal Алексей Гавришев прокомментировал сообщение о том, что размер материнского капитала в 2022 году в России на первого ребёнка составит более 503 тыс. рублей, а также рассказал, на что эти средства можно потратить.
Адвокат Гавришев прокомментировал сообщения об индексации маткапитала
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что увеличение выплат связано с экономическими механизмами по индексации капитала.

«Согласно закону, материнский капитал выплачивается всем семьям независимо от состава, в которых начиная с 2007 года родился или был усыновлён второй, третий или последующие дети. С начала 2020 года материнский капитал стал выплачиваться за рождение первого ребёнка», — напомнил юрист.

Как отметил Гавришев, средства маткапитала — целевые, то есть направить их можно на ограниченный перечень целей, среди которых приобретение или строительство жилья, образование детей, социальная адаптация детей-инвалидов и формирование накопительной части пенсии матери.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что размер материнского капитала в 2022 году в России на первого ребёнка составит более 503 тыс. рублей, а на второго — свыше 665 тыс. рублей.

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