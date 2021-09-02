Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году

Размер материнского капитала в 2022 году в России на первого ребёнка составит более 503 тыс. рублей, а на второго — свыше 665 тыс. рублей. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребёнка и 665 009 рублей на второго ребёнка», — приводит РИА Новости его слова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Котяков добавил, что в случае получения маткапитала на первого ребёнка при рождении второго доплата составит 161 772 рубля.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с URA.RU предложила расширить возможности использования маткапитала.