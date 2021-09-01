В Госдуме предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров
  • РИА Новости

В своём обращении законодатель отметил, что на одинокого пенсионера, который утратил супруга-пенсионера, накладывается не только тяжёлая психологическая нагрузка, но и все бытовые проблемы — при ощутимом снижении финансовых возможностей.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трёх лет», — говорится в тексте обращения.

Законодатель добавил, что введение предложенных мер могло бы стать значительной мерой поддержки данной категории пенсионеров и помогло бы им адаптироваться к новым условиям жизни.

Отмечается, что в соответствии с законодательством овдовевший пенсионер сегодня вправе перейти на пенсию умершего супруга.

Ранее стало известно, что более 30 млн пенсионеров получат 2 сентября единовременные выплаты 10 тыс. рублей.

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