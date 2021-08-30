Более 30 млн пенсионеров получат 2 сентября единовременные выплаты 10 тысяч рублей
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- РИА Новости
«Для граждан, кто получает пенсию на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек», — цитирует Голикову Интерфакс.
Президент России Владимир Путин 24 августа подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию».
В ПФР пояснили, что соответствующие меры поддержки будут предоставлены Пенсионным фондом в сентябре 2021 года в беззаявительном порядке.