Более 30 млн пенсионеров получат 2 сентября единовременные выплаты 10 тысяч рублей

Порядка 30,7 млн пенсионеров получат единовременную выплату 2 сентября в размере 10 тыс. рублей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Для граждан, кто получает пенсию на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек», — цитирует Голикову Интерфакс.

Президент России Владимир Путин 24 августа подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию».

В ПФР пояснили, что соответствующие меры поддержки будут предоставлены Пенсионным фондом в сентябре 2021 года в беззаявительном порядке.