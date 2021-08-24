Путин подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию
- РИА Новости
Отмечается, что, согласно указу, Путин постановил произвести гражданам, постоянно проживающим в России и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, назначенных в соответствии с Законом от 12 февраля 1993 года № 4468–I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии России, органах принудительного исполнения России, и их семей», единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей.
Согласно документу, эта выплата будет осуществляться в сентябре 2021 года органами, которые осуществляют соответствующее пенсионное обеспечение, на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты.
Ранее президент России Владимир Путин предложил в 2021 году единоразово выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. рублей.
Также Путин предложил по итогам 2021 года осуществить единовременную выплату военнослужащим.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы государства осуществить единоразовую выплату пенсионерам и военнослужащим.
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, о необходимости которых заявил президент России Владимир Путин, могут быть профинансированы за счёт дополнительных доходов бюджета.