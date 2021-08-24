Путин подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что, согласно указу, Путин постановил произвести гражданам, постоянно проживающим в России и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, назначенных в соответствии с Законом от 12 февраля 1993 года № 4468–I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии России, органах принудительного исполнения России, и их семей», единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Согласно документу, эта выплата будет осуществляться в сентябре 2021 года органами, которые осуществляют соответствующее пенсионное обеспечение, на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты.

Ранее президент России Владимир Путин предложил в 2021 году единоразово выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. рублей.

Также Путин предложил по итогам 2021 года осуществить единовременную выплату военнослужащим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы государства осуществить единоразовую выплату пенсионерам и военнослужащим.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, о необходимости которых заявил президент России Владимир Путин, могут быть профинансированы за счёт дополнительных доходов бюджета.