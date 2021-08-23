В Госдуме прокомментировали инициативу о выплатах пенсионерам и военным

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, о необходимости которых заявил президент России Владимир Путин, могут быть профинансированы за счёт дополнительных доходов бюджета.

Об этом сообщил ТАСС.

«Анонсированные президентом единовременные соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим профинансируют из дополнительных доходов бюджета», — сказал Макаров.

По его словам, нужно всё детально просчитать, чтобы ни один человек, имеющий право на такую поддержку, не был забыт.

Также он заявил, что необходимо продумать механизм, с помощью которого будут выделены выплаты.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что на выплаты пенсионерам понадобится «около 500 млрд рублей». Он добавил, что «выплаты военным будут отдельной статьёй расходов».

Ранее президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» предложил в 2021 году единоразово выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. рублей.

Также Путин предложил по итогам 2021 года осуществить единовременную выплату военнослужащим.

В Кремле прокомментировали данную инициативу.