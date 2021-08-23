В Кремле прокомментировали инициативу о выплатах пенсионерам и военным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы государства Владимира Путина осуществить единоразовую выплату пенсионерам и военнослужащим.

На вопрос журналистов Песков ответил, что средства, запланированные на выплаты, не придётся восполнять за счёт увеличения налогов.

«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьёзная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите», — сказал Песков.

По его словам, «в данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов очень важна и это абсолютная константа для кабинета министров».

Ранее президент России Владимир Путин предложил в 2021 году единоразово выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. рублей.

Также Путин предложил по итогам 2021 года осуществить единовременную выплату военнослужащим.