В Кремле прокомментировали инициативу о выплатах пенсионерам и военным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы государства Владимира Путина осуществить единоразовую выплату пенсионерам и военнослужащим.
В Кремле прокомментировали инициативу о выплатах пенсионерам и военным
  • РИА Новости

На вопрос журналистов Песков ответил, что средства, запланированные на выплаты, не придётся восполнять за счёт увеличения налогов.

«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьёзная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите», — сказал Песков.

По его словам, «в данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов очень важна и это абсолютная константа для кабинета министров».

Ранее президент России Владимир Путин предложил в 2021 году единоразово выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. рублей.

Также Путин предложил по итогам 2021 года осуществить единовременную выплату военнослужащим.

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