В ПФР рассказали о порядке получения единовременной выплаты 10 тысяч рублей

В Пенсионном фонде России рассказали о порядке получения российскими пенсионерами единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что единовременная денежная выплата будет осуществлена Пенсионным фондом в сентябре 2021 года в беззаявительном порядке на основании имеющихся у ПФР данных.

Также согласно указу президента «установлено, что если гражданин получает одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, выплата будет осуществляться Пенсионным фондом».

«Обращаем внимание, что данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, и из неё не производятся взыскания по исполнительным документам», — говорится в сообщении.

В ПФР пояснили, что доставка этой выплаты будет осуществляться в том же порядке, в котором производится доставка соответствующих видов пенсий.

«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей получат 2 058 062 граждан», — добавили в ведомстве.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию».

Глава государства постановил произвести гражданам, постоянно проживающим в России и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, назначенных в соответствии с законом от 12 февраля 1993 года №4468–I, единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что единовременную выплату в 10 тыс. рублей выплатят около 43 млн пенсионеров.