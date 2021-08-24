Экономист поддержал идею единовременной выплаты пенсионерам

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Полина Полетаева
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что российский лидер Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию».
Экономист поддержал идею единовременной выплаты пенсионерам
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Я поддерживаю эту меру. Она является логичной. Её нужно рассматривать как часть комплекса мер поддержки различных социальных групп населения. В прошлом году так же реализовывались разовые выплаты», — сказал Гинько.

Он отметил, что выплаты происходят на фоне того, что России «действительно удалось с экономической точки зрения выйти в лидеры по степени восстановления».

«О том, что экономика восстановилась до докризисного уровня, говорят и международные эксперты. За рубежом отмечают, что наша экономика по основным параметрам вернулась на 2019 год. И вот эта мера поддержки, о которой мы говорим, является ответом на наличие запроса на социально ориентированную экономическую политику. То есть это не одномоментный шаг, это в целом политика, ориентированная на поддержку населения», — заключил экономист.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию.

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