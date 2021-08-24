Экономист поддержал идею единовременной выплаты пенсионерам

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что российский лидер Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию».

«Я поддерживаю эту меру. Она является логичной. Её нужно рассматривать как часть комплекса мер поддержки различных социальных групп населения. В прошлом году так же реализовывались разовые выплаты», — сказал Гинько.

Он отметил, что выплаты происходят на фоне того, что России «действительно удалось с экономической точки зрения выйти в лидеры по степени восстановления».

«О том, что экономика восстановилась до докризисного уровня, говорят и международные эксперты. За рубежом отмечают, что наша экономика по основным параметрам вернулась на 2019 год. И вот эта мера поддержки, о которой мы говорим, является ответом на наличие запроса на социально ориентированную экономическую политику. То есть это не одномоментный шаг, это в целом политика, ориентированная на поддержку населения», — заключил экономист.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию.