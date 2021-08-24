Экономист поддержал идею единовременной выплаты пенсионерам
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- РИА Новости
«Я поддерживаю эту меру. Она является логичной. Её нужно рассматривать как часть комплекса мер поддержки различных социальных групп населения. В прошлом году так же реализовывались разовые выплаты», — сказал Гинько.
Он отметил, что выплаты происходят на фоне того, что России «действительно удалось с экономической точки зрения выйти в лидеры по степени восстановления».
«О том, что экономика восстановилась до докризисного уровня, говорят и международные эксперты. За рубежом отмечают, что наша экономика по основным параметрам вернулась на 2019 год. И вот эта мера поддержки, о которой мы говорим, является ответом на наличие запроса на социально ориентированную экономическую политику. То есть это не одномоментный шаг, это в целом политика, ориентированная на поддержку населения», — заключил экономист.
Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию.