Минтруд: единовременную выплату получат около 43 млн пенсионеров в России

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Замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что единовременную выплату в 10 тыс. рублей выплатят около 43 млн пенсионеров.
Минтруд: единовременную выплату получат около 43 млн пенсионеров в России
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Порядка 43 млн человек», — приводит ТАСС её слова на соответствующий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, о которых ранее объявил президент Владимир Путин, потребуется порядка 500 млрд рублей.

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