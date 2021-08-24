Минтруд: единовременную выплату получат около 43 млн пенсионеров в России

Замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что единовременную выплату в 10 тыс. рублей выплатят около 43 млн пенсионеров.

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РИА Новости

«Порядка 43 млн человек», — приводит ТАСС её слова на соответствующий вопрос. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, о которых ранее объявил президент Владимир Путин, потребуется порядка 500 млрд рублей.