Путин заявил, что единовременную выплату получат все пенсионеры

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Президент России Владимир Путин заявил, что единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры — и работающие, и нет.
Путин заявил, что единовременную выплату получат все пенсионеры
  • Reuters

«Подчеркну: выплата в размере 10 тыс. будет проведена именно всем пенсионерам — и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств», — сказал он.

Вместе с этим Путин призвал организовать соответствующую выплату максимально оперативно.

22 августа российский президент предложил разово выплатить всем пенсионерам страны в 2021 году по 10 тыс. рублей. Позднее он подписал соответствующий указ.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, о которых ранее объявил президент Владимир Путин, потребуется порядка 500 млрд рублей.

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