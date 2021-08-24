Силуанов сообщил, сколько средств потребуется на выплаты пенсионерам и военным

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, о которых ранее объявил президент Владимир Путин, потребуется порядка 500 млрд рублей.

«По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 млрд рублей», — цитирует ТАСС министра.

Также Силуанов заявил, что средства возьмут из доходов бюджета текущего года.

22 августа российский президент предложил разово выплатить всем пенсионерам страны в 2021 году по 10 тыс. рублей. Позднее он подписал соответствующий указ.

Также Путин выступил с инициативой по итогам года осуществить единовременную выплату военнослужащим по 15 тыс. рублей.

В Кремле заявили, что новые дополнительные выплаты иным категориям граждан, кроме пенсионеров и военных, сейчас не планируются.