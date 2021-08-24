Силуанов сообщил, сколько средств потребуется на выплаты пенсионерам и военным
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- РИА Новости
«По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 млрд рублей», — цитирует ТАСС министра.
Также Силуанов заявил, что средства возьмут из доходов бюджета текущего года.
22 августа российский президент предложил разово выплатить всем пенсионерам страны в 2021 году по 10 тыс. рублей. Позднее он подписал соответствующий указ.
Также Путин выступил с инициативой по итогам года осуществить единовременную выплату военнослужащим по 15 тыс. рублей.
В Кремле заявили, что новые дополнительные выплаты иным категориям граждан, кроме пенсионеров и военных, сейчас не планируются.