Песков заявил об отсутствии планов по новым допвыплатам россиянам

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Новые дополнительные выплаты иным категориям граждан, кроме пенсионеров и военных, сейчас не планируются, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил об отсутствии планов по новым допвыплатам россиянам
  • РИА Новости

«В воскресенье речь шла о всех пенсионерах, о военных пенсионерах различных ведомств силового блока. О других категориях сейчас речи не идёт», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он призвал не забывать про выплаты, которые только что прошли для большой категории граждан с детьми.

22 августа российский лидер Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам страны в 2021 году по 10 тыс. рублей. Позднее он подписал соответствующий указ.

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT назвал эту меру логичной и отметил, что её нужно рассматривать как часть комплекса поддержки различных социальных групп населения.

Кроме того, глава государства выступил с инициативой по итогам года осуществить единовременную выплату военнослужащим по 15 тыс. рублей.

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