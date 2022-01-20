Терапевт Хухрев описал порядок действий в случае контакта с носителем коронавируса

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Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, какие меры стоит принять в случае контакта с инфицированным COVID-19.
Терапевт Хухрев описал порядок действий в случае контакта с носителем коронавируса
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При возникновении такой ситуации специалист посоветовал принять витамины C и D, промыть нос.

В течение семи—десяти дней после контакта с предполагаемым носителем коронавируса нужно внимательно следить за состоянием своего здоровья и в случае появления симптомов инфекции обратиться к врачу, сказал Хухрев беседе с радио Sputnik

«Если вы контактировали с человеком, инфицированным «омикроном», то симптомы могут проявиться или нет за один—два дня», — добавил Хухрев.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».

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