В Ленобласти рассказали о ситуации с госпитализацией пациентов с COVID-19

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За сутки в коронавирусные стационары Ленинградской области доставлены 102 пациента.
В Ленобласти рассказали о ситуации с госпитализацией пациентов с COVID-19
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  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального Комитета по здравоохранению.

Всего в области развёрнуто 1889 мест для заболевших COVID-19. Свободный коечный фонд оценивается в 28,53%.

Под наблюдением врачей лечение проходят 1350 пациентов, из них 35 подключены к аппаратам ИВЛ.

В свою очередь, губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил на пресс-конференции, что в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, передаёт mosaica.ru. В сутки выявляют более 170 случаев COVID-19, ранее было 80.

По словам губернатора, 30% заболевших — со штаммом «омикрон».

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.

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